Ausblick: Jiangsu Expressway öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Expressway präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,223 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,260 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 4,87 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 5,11 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,976 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,990 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,70 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 21,97 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at