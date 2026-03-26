Ausblick: Jiangsu Expressway vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiangsu Expressway öffnet am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,228 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 5,63 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 9,88 Milliarden HKD erzielt wurde.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,973 CNY, gegenüber 1,06 HKD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 20,26 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 25,11 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at