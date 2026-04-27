Ausblick: Jiangsu Guomao Reducer A legt Quartalsergebnis vor

Jiangsu Guomao Reducer A lädt am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,148 CNY je Aktie gegenüber 0,140 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 16,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 768,5 Millionen CNY gegenüber 656,9 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,430 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 0,450 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,74 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,57 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at