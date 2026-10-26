Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder Aktie
WKN DE: A1JYND / ISIN: CNE1000019R4
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder lädt am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten schätzen, dass Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,583 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,490 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,40 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 2,62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,44 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 2,04 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,77 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 10,86 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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