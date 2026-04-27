Ausblick: Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder legt Quartalsergebnis vor

Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,490 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,460 CNY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,53 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 45,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder 2,42 Milliarden CNY umsetzen können.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,58 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,04 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,23 Milliarden CNY, gegenüber 10,86 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at