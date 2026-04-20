Ausblick: Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder präsentiert Quartalsergebnisse

Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Jiangsu Hengli Highpressure Oil Cylinder für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,660 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,530 CNY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,71 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 10,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,45 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,15 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,87 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,70 Milliarden CNY, gegenüber 9,33 Milliarden CNY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at