Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Aktie
WKN DE: A14244 / ISIN: CNE100001TH8
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock präsentiert Quartalsergebnisse
Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,200 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,260 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 19,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,29 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,60 Milliarden CNY umgesetzt.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,16 CNY, gegenüber 2,74 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 10,16 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9,89 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd (A)
|
07:01
|Ausblick: Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd (A)
|25,96
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.