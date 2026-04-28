Ausblick: Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock präsentiert Quartalsergebnisse

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,200 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,260 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 19,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,29 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,60 Milliarden CNY umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,16 CNY, gegenüber 2,74 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 10,16 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9,89 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at