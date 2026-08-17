Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Aktie

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WKN DE: A14244 / ISIN: CNE100001TH8

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17.08.2026 07:01:06

Ausblick: Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,490 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,470 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 4,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,85 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,78 Milliarden CNY aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,07 CNY, gegenüber 2,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 9,98 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,63 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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