JIANGSU LOPAL TECH Aktie
WKN DE: A40THH / ISIN: CNE100006NC1
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: JIANGSU LOPAL TECH stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
JIANGSU LOPAL TECH öffnet am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst schätzt, dass JIANGSU LOPAL TECH für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,584 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,08 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Plus von 86,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Milliarden HKD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,971 HKD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,270 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,77 Milliarden HKD in den Büchern stehen werden, gegenüber 9,67 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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25.08.26
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