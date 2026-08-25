Ausblick: JIANGSU LOPAL TECH stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JIANGSU LOPAL TECH öffnet am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass JIANGSU LOPAL TECH für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,584 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,08 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Plus von 86,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,971 HKD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,270 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,77 Milliarden HKD in den Büchern stehen werden, gegenüber 9,67 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at