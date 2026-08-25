Ausblick: JIANGSU LOPAL TECH vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

JIANGSU LOPAL TECH präsentiert am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,506 CNY je Aktie gegenüber -0,090 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,54 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 74,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,837 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,250 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 17,05 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 8,91 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at