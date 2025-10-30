Ausblick: Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute wird am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,153 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 CNY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,03 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 1,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,542 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,560 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,28 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,40 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at