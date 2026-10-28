Ausblick: Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,051 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 CNY je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 24,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,05 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 789,0 Millionen CNY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,339 CNY, gegenüber 0,340 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 4,18 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 4,09 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at