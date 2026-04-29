Ausblick: Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,067 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 5,95 Prozent auf 634,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute noch 675,1 Millionen CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,423 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,410 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,19 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,09 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at