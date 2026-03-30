Jiangsu Yangnong Chemical Aktie
WKN: 576145 / ISIN: CNE000001B66
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Jiangsu Yangnong Chemical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Jiangsu Yangnong Chemical wird am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,822 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,450 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 133,83 Prozent auf 5,66 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Yangnong Chemical noch 2,42 Milliarden CNY umgesetzt.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,36 CNY je Aktie, gegenüber 2,98 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 12,17 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 10,43 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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