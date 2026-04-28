Jiangsu Yangnong Chemical Aktie

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WKN: 576145 / ISIN: CNE000001B66

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Jiangsu Yangnong Chemical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Yangnong Chemical wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,20 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,07 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Jiangsu Yangnong Chemical nach der Prognose von 1 Analyst 3,47 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,23 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,00 CNY, gegenüber 3,19 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 13,84 Milliarden CNY im Vergleich zu 11,87 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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