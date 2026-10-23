Jiangzhong Pharmaceutical Aktie
WKN: 581500 / ISIN: CNE000000M80
|
23.10.2026 07:01:06
Ausblick: Jiangzhong Pharmaceutical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jiangzhong Pharmaceutical wird am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,284 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 785,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 792,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,49 CNY im Vergleich zu 1,43 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 4,21 Milliarden CNY, gegenüber 4,18 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd (A)
|
23.10.26
|Ausblick: Jiangzhong Pharmaceutical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.10.26
|Erste Schätzungen: Jiangzhong Pharmaceutical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.08.26
|Ausblick: Jiangzhong Pharmaceutical vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.08.26
|Erste Schätzungen: Jiangzhong Pharmaceutical stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
24.04.26
|Ausblick: Jiangzhong Pharmaceutical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd (A)
|22,73
|-1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.