Jiangzhong Pharmaceutical Aktie
WKN: 581500 / ISIN: CNE000000M80
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21.08.2026 07:01:06
Ausblick: Jiangzhong Pharmaceutical vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Jiangzhong Pharmaceutical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,382 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangzhong Pharmaceutical noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 CNY in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 4,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 957,0 Millionen CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 909,4 Millionen CNY aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,52 CNY, während im vorherigen Jahr noch 1,43 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,30 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,18 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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