Ausblick: Jiangzhong Pharmaceutical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jiangzhong Pharmaceutical wird am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,455 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Jiangzhong Pharmaceutical 0,450 CNY je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1,22 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 2,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,18 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,56 CNY, gegenüber 1,43 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 4,52 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,18 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at