Jiangzhong Pharmaceutical Aktie
WKN: 581500 / ISIN: CNE000000M80
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24.04.2026 07:01:06
Ausblick: Jiangzhong Pharmaceutical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Jiangzhong Pharmaceutical wird am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,455 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Jiangzhong Pharmaceutical 0,450 CNY je Aktie eingenommen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 1,22 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 2,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,18 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,56 CNY, gegenüber 1,43 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 4,52 Milliarden CNY im Vergleich zu 4,18 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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