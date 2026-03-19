Ausblick: Jiangzhong Pharmaceutical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jiangzhong Pharmaceutical lässt sich am 20.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Jiangzhong Pharmaceutical die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,328 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Jiangzhong Pharmaceutical einen Gewinn von 0,240 CNY je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,81 Prozent auf 1,45 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,46 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,40 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,25 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 4,40 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4,40 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at