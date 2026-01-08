Ausblick: JIN gewährt Anlegern Blick in die Bücher

JIN lädt am 09.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 64,30 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte JIN ein EPS von 56,44 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 23,93 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 13,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JIN einen Umsatz von 21,06 Milliarden JPY eingefahren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 373,89 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 356,89 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 109,89 Milliarden JPY, gegenüber 97,22 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at