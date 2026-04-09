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09.04.2026 07:01:06

Ausblick: JIN stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JIN lädt am 10.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 64,25 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 39,23 Prozent verringert. Damals waren 105,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 10,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 26,25 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,78 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 344,76 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 356,89 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 108,75 Milliarden JPY, gegenüber 97,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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