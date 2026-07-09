Ausblick: JIN stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JIN wird sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 122,85 JPY je Aktie gegenüber 107,12 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 17,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 24,98 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 29,27 Milliarden JPY aus.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 375,21 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 356,89 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 111,13 Milliarden JPY, gegenüber 97,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at