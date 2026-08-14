Ausblick: Jinan Shengquan Group Share A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jinan Shengquan Group Share A veröffentlicht am 15.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,353 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Jinan Shengquan Group Share A einen Gewinn von 0,350 CNY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Jinan Shengquan Group Share A mit einem Umsatz von insgesamt 3,15 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,82 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,53 CNY je Aktie, gegenüber 1,19 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 12,83 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 10,90 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at