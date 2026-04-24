Ausblick: Jinan Shengquan Group Share A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Jinan Shengquan Group Share A präsentiert in der am 25.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,331 CNY je Aktie gegenüber 0,340 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3,47 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,87 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,23 CNY, gegenüber 1,05 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 11,54 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9,99 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at