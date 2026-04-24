Jinan Shengquan Group Share a Aktie
WKN DE: A40LC2 / ISIN: CNE100004NN3
|
24.04.2026 07:01:06
Ausblick: Jinan Shengquan Group Share A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Jinan Shengquan Group Share A präsentiert in der am 25.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,331 CNY je Aktie gegenüber 0,340 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3,47 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,87 Milliarden CNY umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,23 CNY, gegenüber 1,05 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 11,54 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9,99 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jinan Shengquan Group Share-holding Co Ltd Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Jinan Shengquan Group Share A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.04.26
|Erste Schätzungen: Jinan Shengquan Group Share A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Jinan Shengquan Group Share A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Jinan Shengquan Group Share-holding Co Ltd Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Gute Laune bei Tech-Aktien -- ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.