Jindal Saw Aktie
WKN DE: A40S2F / ISIN: INE324A01032
|
16.01.2026 07:01:06
Ausblick: Jindal Saw gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Jindal Saw wird am 16.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,00 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jindal Saw noch 7,96 INR je Aktie eingenommen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 43,10 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 18,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,71 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,55 INR, gegenüber 27,31 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 182,32 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 206,94 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
