Ausblick: JJill informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

JJill wird am 09.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.07.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,573 USD gegenüber 0,690 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll JJill nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 151,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 154,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,03 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,82 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 590,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 596,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at