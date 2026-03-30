J.Jill Aktie
WKN DE: A2QJAM / ISIN: US46620W2017
|
30.03.2026 07:01:06
Ausblick: JJill mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
JJill lädt am 31.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.01.2026 endete.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,114 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 135,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 5,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JJill einen Umsatz von 142,8 Millionen USD eingefahren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,33 USD im Vergleich zu 2,61 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 593,8 Millionen USD, gegenüber 610,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J.Jill Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: JJill mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: JJill zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.12.25
|Ausblick: JJill legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu J.Jill Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|J.Jill Inc Registered Shs
|12,70
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenstart mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.