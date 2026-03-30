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WKN DE: A2QJAM / ISIN: US46620W2017

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: JJill mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JJill lädt am 31.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.01.2026 endete.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,114 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 135,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 5,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JJill einen Umsatz von 142,8 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,33 USD im Vergleich zu 2,61 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 593,8 Millionen USD, gegenüber 610,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

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