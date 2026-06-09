Ausblick: JJill stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JJill äußert sich am 10.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,416 USD aus. Im letzten Jahr hatte JJill einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,07 Prozent auf 144,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 153,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,82 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 590,8 Millionen USD, gegenüber 596,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at