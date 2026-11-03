Ausblick: JK Lakshmi Cement informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

JK Lakshmi Cement wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,22 INR aus. Im letzten Jahr hatte JK Lakshmi Cement einen Gewinn von 6,51 INR je Aktie eingefahren.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,32 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,05 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 34,33 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 33,19 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 75,35 Milliarden INR, gegenüber 67,63 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net