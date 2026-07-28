JK Lakshmi Cement Aktie
WKN DE: A1C9G8 / ISIN: INE786A01032
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: JK Lakshmi Cement öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
JK Lakshmi Cement wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 7,74 INR. Dies würde einer Verringerung von 36,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem JK Lakshmi Cement 12,10 INR je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,93 Prozent auf 17,74 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 35,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 33,19 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 74,26 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 67,63 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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