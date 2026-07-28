Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

JK Lakshmi Cement Aktie

JK Lakshmi Cement für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9G8 / ISIN: INE786A01032

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 07:01:06

Ausblick: JK Lakshmi Cement öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JK Lakshmi Cement wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 7,74 INR. Dies würde einer Verringerung von 36,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem JK Lakshmi Cement 12,10 INR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,93 Prozent auf 17,74 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 35,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 33,19 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 74,26 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 67,63 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JK Lakshmi Cement Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu JK Lakshmi Cement Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JK Lakshmi Cement Ltd 577,95 0,51% JK Lakshmi Cement Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und KI-Sorgen: ATX höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Sowohl beim heimischen als auch am deutschen Aktienmarkt ist ein Plus zu erkennen. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen