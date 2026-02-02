JK Lakshmi Cement Aktie
Ausblick: JK Lakshmi Cement präsentiert Quartalsergebnisse
JK Lakshmi Cement wird am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,85 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte JK Lakshmi Cement 5,05 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 13,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 17,02 Milliarden INR gegenüber 14,97 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,49 INR im Vergleich zu 22,33 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 70,60 Milliarden INR, gegenüber 61,93 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
