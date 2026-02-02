JK Lakshmi Cement Aktie

JK Lakshmi Cement für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9G8 / ISIN: INE786A01032

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: JK Lakshmi Cement präsentiert Quartalsergebnisse

JK Lakshmi Cement wird am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,85 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte JK Lakshmi Cement 5,05 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 13,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 17,02 Milliarden INR gegenüber 14,97 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 38,49 INR im Vergleich zu 22,33 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 70,60 Milliarden INR, gegenüber 61,93 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
