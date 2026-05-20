Ausblick: JK Lakshmi Cement präsentiert Quartalsergebnisse

JK Lakshmi Cement äußert sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 10,27 INR aus. Im letzten Jahr hatte JK Lakshmi Cement einen Gewinn von 15,60 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 1,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 19,20 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 18,98 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 37,10 INR, gegenüber 22,33 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 68,72 Milliarden INR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 61,93 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at