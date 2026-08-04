Ausblick: JK Lakshmi Cement präsentiert Quartalsergebnisse

JK Lakshmi Cement lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird JK Lakshmi Cement die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 7,74 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 12,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 17,74 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,41 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 35,00 INR im Vergleich zu 33,19 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 74,26 Milliarden INR, gegenüber 67,63 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at