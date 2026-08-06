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WKN DE: A12G1W / ISIN: INE573A01042

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: JK Tyre Industries legt Quartalsergebnis vor

JK Tyre Industries wird am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 4,50 INR je Aktie gegenüber 6,03 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

JK Tyre Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,35 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 37,70 INR, gegenüber 27,24 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 187,54 Milliarden INR im Vergleich zu 163,27 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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