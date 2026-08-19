Jl Mag Rare-Earth Aktie
WKN DE: A3DCLB / ISIN: CNE1000055Y4
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Jl Mag Rare-Earth legt Quartalsergebnis vor
Jl Mag Rare-Earth präsentiert am 20.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,244 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Jl Mag Rare-Earth ein EPS von 0,110 HKD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 3,19 Milliarden HKD aus – eine Steigerung von 68,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Jl Mag Rare-Earth einen Umsatz von 1,89 Milliarden HKD eingefahren.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,871 HKD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,560 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 13,03 Milliarden HKD, gegenüber 8,36 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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