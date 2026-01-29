Ausblick: JM A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

JM A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,09 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei JM A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,56 SEK in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 31,63 Prozent auf 2,74 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,00 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,64 SEK je Aktie, gegenüber 5,47 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 10,05 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 14,27 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at