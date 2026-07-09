J.M. ABShs Aktie

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WKN: 890459 / ISIN: SE0000806994

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09.07.2026 07:01:06

Ausblick: JM A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

JM A wird am 10.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,49 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 111,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem JM A 1,18 SEK je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll JM A nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 2,89 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 10,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,25 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,41 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,870 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,67 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,69 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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