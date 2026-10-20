J.M. ABShs Aktie
WKN: 890459 / ISIN: SE0000806994
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: JM A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
JM A präsentiert am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass JM A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,560 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,510 SEK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll JM A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,54 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,31 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 10,18 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,65 SEK aus. Im Vorjahr waren 0,870 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 11,47 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 10,69 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu J.M. ABShs
|
07:01
|Ausblick: JM A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: JM A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.07.26
|Ausblick: JM A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.06.26
|Erste Schätzungen: JM A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: JM A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu J.M. ABShs
Aktien in diesem Artikel
|J.M. ABShs
|10,67
|1,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.