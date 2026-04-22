Ausblick: JM A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JM A wird am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,74 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,550 SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,66 Milliarden SEK – ein Plus von 16,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JM A 2,28 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,07 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,870 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,39 Milliarden SEK, gegenüber 10,69 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at