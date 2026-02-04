JMDC Aktie
WKN DE: A2PWQC / ISIN: JP3386690006
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: JMDC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
JMDC wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 35,91 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte JMDC ein EPS von 25,60 JPY je Aktie vermeldet.
JMDC soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,31 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 114,70 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 111,34 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 50,95 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 41,72 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
