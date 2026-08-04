Ausblick: JMDC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JMDC stellt am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 9,08 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 14,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,27 Prozent auf 12,15 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 111,77 JPY aus. Im Vorjahr waren 103,44 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 60,17 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 50,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at