WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Joby Aviation legt Quartalsergebnis vor

Joby Aviation wird sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,220 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Joby Aviation noch -0,340 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 26866,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,207 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,870 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 39,2 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs

Analysen zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Joby Aviation Incorporation Registered Shs

