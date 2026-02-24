Ausblick: Joby Aviation legt Quartalsergebnis vor

Joby Aviation wird sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,220 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Joby Aviation noch -0,340 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 26866,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,207 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,870 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 39,2 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at