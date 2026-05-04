Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Joby Aviation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Joby Aviation lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,205 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 86,36 Prozent verringert. Damals waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 20,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,874 USD, gegenüber -1,130 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 112,6 Millionen USD im Vergleich zu 53,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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