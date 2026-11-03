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Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Joby Aviation vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Joby Aviation präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,249 USD gegenüber -0,480 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 39,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 72,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Joby Aviation einen Umsatz von 22,6 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,890 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,130 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 122,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 53,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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