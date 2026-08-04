Ausblick: Joby Aviation zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Joby Aviation gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,234 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Joby Aviation noch -0,410 USD je Aktie verloren.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 301900 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 0,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 30,2 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,815 USD, gegenüber -1,130 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 116,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 53,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at