Ausblick: John B San Filippo So mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

John B San Filippo So öffnet am 24.08.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 210,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 206,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 4,66 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,17 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 905,0 Millionen USD, gegenüber 858,5 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at