John B. San Filippo & SonShs Aktie

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WKN: 883172 / ISIN: US8004221078

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: John B San Filippo So mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

John B San Filippo So öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,16 USD aus. Im letzten Jahr hatte John B San Filippo So einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 0,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 260,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 260,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 5,57 USD je Aktie, gegenüber 5,03 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,15 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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