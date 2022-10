Ausblick: John B San Filippo So öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

John B San Filippo So äußert sich am 01.11.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD gegenüber 1,66 USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 2,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 226,3 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei John B San Filippo So für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 233,1 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 4,76 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,33 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 928,1 Millionen USD, gegenüber 955,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at