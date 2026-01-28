Ausblick: John B San Filippo So präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

John B San Filippo So wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 1,36 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte John B San Filippo So ein EPS von 1,16 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 313,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 301,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 5,94 USD je Aktie, gegenüber 5,03 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,14 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at