John B. San Filippo & SonShs Aktie
WKN: 883172 / ISIN: US8004221078
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: John B San Filippo So präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
John B San Filippo So wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 1,36 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte John B San Filippo So ein EPS von 1,16 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 313,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 301,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 5,94 USD je Aktie, gegenüber 5,03 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,14 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu John B. San Filippo & SonShs
|
28.01.26
|Ausblick: John B San Filippo So präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: John B San Filippo So stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu John B. San Filippo & SonShs
Aktien in diesem Artikel
|John B. San Filippo & SonShs
|61,50
|-0,81%