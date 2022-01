Ausblick: John B San Filippo So stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

John B San Filippo So lässt sich am 27.01.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird John B San Filippo So die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei John B San Filippo So noch ein Gewinn pro Aktie von 1,72 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 2,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 239,6 Millionen USD gegenüber 233,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 4,47 USD je Aktie, gegenüber 5,17 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 880,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 858,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at